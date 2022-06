Alizée : sa fille Annily Chatelain snobe son père Jérémy, qui se fait un sang d'encre !

Le milieu artistique ne me séduit pas

Une fois qu'elle aura le baccalauréat en main, Annily Chatelain devrait accomplir de grandes choses. Pas sûr qu'elle suive la même voie de ses parents, ni celle, dansée, de son beau-père Grégoire Lyonnet. L'étudiante, qui prépare son avenir en Corse, à Ajaccio, se voit plutôt travailler, plus tard, pour de belles marques de luxe. "Je ne suis pas chanteuse, et le milieu artistique ne me séduit pas, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Gala. En revanche, je suis très attirée par la mode et le marketing, et j'aimerais intégrer l'école Condé Nast de Londres. J'ai déjà pas mal de followers sur Instagram !" Croisons les doigts pour que le futur soit aussi vif que le sont, déjà, ses ambitions...