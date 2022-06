Alizée : Sa fille Annily trompée par son compagnon ? Une drôle de vidéo interpelle

Aucune réponse claire, nette et précise n'a été donnée par la principale intéressée, laissant vaquer l'imagination de chacun mais peu de doute quant à la déception amoureuse vécue par Annily Chatelain. Cette trahison concerne-t-elle Marco, le chéri qu'elle avait présenté sur Instagram ? Si son nom n'est pas officiellement sorti, c'est la seule personne avec qui Annily s'est affichée sur les réseaux sociaux notamment lors de vacances en famille à la montagne.

Autre détail et pas des moindres : plus aucune photo de Marco ou du couple ne figure sur le compte Instagram d'Annily. Seuls des clichés avec sa maman, sa demi-soeur Maggy, ses chiens ou ses copines complètent sa page. Quoiqu'il en soit, il semblerait qu'Annily Chatelain soit très bien entourée pour affronter cette épreuve et c'est le plus important finalement, d'autant que d'ici quelques semaines, elle n'aura plus les siens auprès d'elle pour la soutenir.

Il y a quelque temps, Alizée, maman fière de son bébé, révélait qu'Annily s'apprêtait à emménager à Londres pour poursuivre ses études. Un passage obligé pour des parents qu'elle aborde avec appréhension : "J'angoisse un peu j'avoue, parce que dans un an, elle passe le bac et elle s'en va ! (...) Ça va être très dur. J'ai l'impression que je vais avoir une 2ème fille unique (Maggy, née de son mariage avec Grégoire Lyonnet, ndlr) parce qu'elle sera plus là. La petite va grandir toute seule. J'ai un peu l'angoisse de ça, de revivre ce truc de l'enfant unique alors que ce n'est pas le cas parce qu'elles sont très complices, très fusionnelles, très proches." Une chose est sûre, si Annily a besoin de sa maman, Alizée ne se fera pas prier...