Alizée, maman "angoissée" : touchantes confidences sur le départ d'Annily

Outre voir sa fille voler de ses propres ailes, Alizée s'inquiète de l'équilibre de la famille qu'elle forme depuis près de 9 ans avec Grégoire Lyonnet, rencontré sur le plateau de Danse avec les stars et grâce à qui elle a mis au monde Maggy, 2 ans. Elle, qui se faisait une joie de donner une petite soeur à son aînée après autant d'années, voit désormais le schéma se répéter : "J'ai l'impression que je vais avoir une 2ème fille unique parce qu'elle sera plus là. La petite va grandir toute seule. J'ai un peu l'angoisse de ça, de revivre ce truc de l'enfant unique alors que ce n'est pas le cas parce qu'elles sont très complices, très fusionnelles, très proches, et ce sera super."

La "maman poule" qu'Alizée se dit être sait qu'elle n'a pas vraiment le choix : "Vu la vie que j'ai eue - j'ai parcouru le monde entier, mes parents à 15 ans m'ont suivie et autorisée à avoir cette vie là - (...) j'ai envie qu'elle fasse vraiment ce dont elle a envie. Et si elle peut se lever tous les matins et se dire qu'elle a de la chance de faire le métier qu'elle fera, c'est quand même vraiment bien." Une maman parfaite !