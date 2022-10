Danse avec les stars : nouveau couple éliminé après un gros combat à six lors du face-à-face

Qui dit vendredi, dit nouveau prime de Danse avec les stars 2022 (TF1). Les huit candidats encore en compétition se sont une fois de plus affrontés sur le parquet dans l'espoir de participer à l'émission en direct suivante. Et à l'issue de la soirée, un nouveau couple a été éliminé. On vous dit tout !

La bataille des juges

Cette année encore, la production frappe fort afin que chaque émission se renouvelle. Après une spéciale danseurs mystères la semaine passée, qui s'est terminée par l'élimination d'Eva et Jordan Mouillerac, place à un nouveau thème ce soir. Ainsi, les téléspectateurs ont assisté à la bataille des juges. Les quatre membres du jury étaient à la tête d'une équipe de 2 duos et devaient réaliser une chorégraphie avec chacun d'entre eux. Les notes des couples de chaque équipe ont été additionnées et celle qui obtenait le plus de points était qualifiée pour le prochain prime. Les autres étaient soumis au face à face.

Ainsi, Anggun et Adrien Caby et Stéphane Legar et Candice Pascal (qui remplaçait Calisson Goasdoué, absente à cause d'une blessure) étaient associés à François Alu. Le premier duo a dansé un paso doble avant d'obtenir la note de 19 par le jury tandis que le second a récolté 20 points après avoir proposé un american smooth et une danse contemporaine.

De leur côté, Carla Lazzari et Pierre Mauduy et Léa Elui et Jordan Mouillerac (qui remplaçait Christophe Licata) faisaient partie de la team Bilal Hassani. Le premier couple a obtenu la note de 20 après avoir présenté une valse sur le morceau Voilà de Barbara Pravi tandis que le second a récolté 23 points sur un tango.

Amandine Petit et Anthony Colette ainsi que Billy Crawford et Fauve Hautot ont partagé cette semaine avec Marie-Agnès Gillot. Le premier duo a effectué une danse contemporaine et obtenu la note de 16 pour cette prestation tandis que le second a effectué une valse et obtenu la note de 26.

Enfin, Florent Peyre et Inès Vandamme puis Thomas Da Costa et Elsa Bois étaient dans l'équipe de Chris Marques. Le premier couple a dansé une salsa sur Le Casse de Brice, chanson culte du film Brice de Nice, avant de recevoir la note de 20 par le jury, note identique pour le deuxième couple qui a dansé un jive.

Face à face et élimination

Si Carla Lazzari et Pierre Mauduy ainsi que Léa Elui et Jordan Mouillerac se sont directement qualifiés pour le prochain prime, les six autres couples se sont affrontés lors du terrible face à face au cours duquel ils devaient danser sur la même musique. Et ce sont finalement Amandine Petit et Anthony Colette qui ont été éliminés de l'aventure à la suite de ce choc à six. La compétition était trop rude pour ce duo qui avait déjà échappé in-extremis à une élimination lors d'un précédent prime.