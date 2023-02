Diaporama : Marie-Claude Pietragalla : Rares photos de sa fille Lola, une sublime brune au style très rock

1 / 11 Marie-Claude Pietragalla : Rares photos de sa fille Lola, une sublime brune au style très rock

2 / 11 Exclusif - Marie-Claude Pietragalla - Enregistrement de l'émission prime "Affaire conclue" dans les écuries du château de Chantilly. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot

3 / 11 Semi-Exclusif - Marie-Claude Pietragalla et sa fille Lola - People au défilé de mode "Stéphane Rolland", collection Haute-Couture automne-hiver 2017/2018, à Paris. Le 4 juillet 2017 © CVS - Veeren / Bestimage Semi-Exclusive - People at Stephane Rolland fashion show Haute-Couture F/W 2017/2018 in Paris. On july 4th 2017 © BestImage

4 / 11 Marie-Claude Pietragalla et son compagnon Julien Derouault - Présentation de la nouvelle revue "Paris Merveilles" du Lido à Paris le 8 avril 2015. © BestImage

5 / 11 Semi-Exclusif - Marie-Claude Pietragalla et sa fille Lola - People au défilé de mode "Stéphane Rolland", collection Haute-Couture automne-hiver 2017/2018, à Paris. Le 4 juillet 2017 © CVS - Veeren / Bestimage Semi-Exclusive - People at Stephane Rolland fashion show Haute-Couture F/W 2017/2018 in Paris. On july 4th 2017 © BestImage

6 / 11 Julien Derouault, Marie-Claude Pietragalla - Soirée du Nouvel An juif chez Marek Halter à Paris le 8 septembre 2013. © BestImage

7 / 11 Marie-Claude Pietragalla et son compagnon Julien Derouault - Générale de la comédie musicale "La Belle et la Bete" au Théâtre Mogador à Paris le 24 octobre 2013. © BestImage

8 / 11 Exclusif - Marie-Claude Pietragalla - Enregistrement de l'émission "La Boîte à secrets 4". Le 23 janvier 2020. © Tiziano Da Silva / Bestimage © BestImage, Tiziano Da Silva

9 / 11 Exclusif - Marie-Claude Pietragalla et son mari Julien Derouault lors du Longines Paris Eiffel Jumping au Champ de Mars à Paris le 7 juillet 2018. © Perusseau/Veeren/Bestimage © BestImage, Perusseau/Veeren

10 / 11 Marie-Claude Pietragalla et son mari Julien Derouault - 30e cérémonie des Molières à la salle Pleyel à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, Coadic Guirec