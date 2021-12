Diaporama Mort de Patrick Dupond : sa compagne Leïla Da Rocha ne l'oublie pas

Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha avaient choisi Bordeaux pour ouvrir leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse" © Patrick Bernard-Fabien Cottereau/ Bestimage

Marie-Claude Pietragalla, Leïla Da Rocha (compagne de Patrick Dupond), cercueil du défunt (avec le drapeau bleu blanc rouge). Patrick Dupond avait été nommé Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres en 1988, Chevalier de l'ordre national du Mérite en 1990 et Chevalier de la Légion d'honneur en 1997 - Sorties des Obsèques du danseur étoile Patrick Dupond en l'église Saint-Roch à Paris, France, le 11 mars 2021.

Exclusif - Le danseur étoile Patrick Dupond et la chorégraphe Leïla Da Rocha ont choisi Bordeaux pour ouvrir en septembre leur concept unique pour les jeunes danseurs de 14 à 20 ans, leur "Academie Internationale de Danse" le 1er Septembre 2017. © Patrick Bernard-Fabien Cottereau/ Bestimage

PATRICK DUPOND ET LEILA DA ROCHA ONT REALISE LA CHOREGRAPHIE ET LA MISE EN SCENE DE "MARIAGE DE L'ORIENT ET DE L'OCCIDENT" A L'ESPACE PIERRE CARDIN SUIVI D'UN DINER CHEZ MAXIM'S. PATRICK DUPOND N'ETAIT PAS MONTE SUR LES PLANCHES DEPUIS 7 ANS