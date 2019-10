Christophe Licata en famille face à Jean Dujardin pour rencontrer Chantal Goya

Que de souvenirs ravivés par la voix de Chantal Goya lors de ses deux concerts exceptionnels, samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019. Plusieurs personnalités françaises s'étaient donné rendez-vous au Palais des congrès, à Paris pour assister à ce sympathique concert. Depuis les coulisses, certains ont posé avec l'artiste et son mari, Jean-Jacques Debout, à l'image de Grichka Bogdanoff ou encore Deborah Marshall, qui avait emmené sa fille. Elle n'était pas la seule à avoir fait le déplacement avec son enfant, Jean-Roch était venu avec sa femme Anaïs et leurs trois enfants, Rocky et les jumeaux Santo et Cielo.

Le danseur de Danse avec les stars (TF1) Christophe Licata a pris la pose avec sa femme Coralie et leur fils Livio, tout comme Yona Brant (la nièce du chanteur Mike Brant), venue avec son fils, ou encore Élodie Drut et sa fille. L'animateur radio Laurent Petitguillaume avait choisi d'emmener sa nièce pour assister à ce beau concert.

Le monde de la politique était représenté par Delphine Bürkli, maire du 9e arrondissement de Paris, et Ian Brossat, adjoint communiste à la mairie de Paris. Changement d'ambiance avec des personnalités de la télévision, notamment avec les présences de Pierre-Jean Chalençon ou encore d'André Bouchet (Passe-Partout de Fort Boyard). Le journaliste Jacques Pessis a également pris la pose avec Chantal Goya, tout comme Jennifer Ayache (la chanteuse du groupe Superbus), Salomé de Bahia et Mareva Galanter.

La pimpante Catherine Lachens était de la partie, comme Jeremstar et Sabrina Perquis, candidate marquante de Secret Story 5, l'animateur Jordan De Luxe ou encore le producteur Damien Nougarède. Dans les gradins, on a pu apercevoir Julie Depardieu, l'organisateur de soirée Massimo Gargia, Norbert Tarayre ou encore Jean Dujardin. Ce soir-là, il avait même emmené sa fille Jeanne (3 ans) issue de sa relation avec Nathalie Péchalat, pour rencontrer Chantal Goya.