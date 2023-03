Chantal Goya dépouillée dans une église pendant qu'elle priait : "Elle a allumé trois cierges..."

Elle répand la joie et la bonne humeur chez les petits comme les grands depuis bien longtemps. On pourrait croire que la Terre entière ne lui veut que du bien - si ce n'est les chasseurs... et pourtant, il est déjà arrivé que Chantal Goya soit prise pour cible par un voyou. Incroyable mais vrai ! C'est ce que raconte son mari de longue date, Jean-Jacques Debout, alors qu'il assure la promotion de son nouveau livre La couleurs des fantômes, paru chez Talent Editions au mois d'octobre dernier, dans les pages du magazine Closer.

Outre l'écriture de cet ouvrage autobiographique, Jean-Jacques Debout prépare actuellement un nouvel album. Il sera en concert, à la Salle Pleyel de Paris, le 9 mars 2024. Quand il ne travaille pas pour lui, le compositeur aime mettre son art au service d'autrui, notamment de sa femme Chantal Goya. Mariés à la chanteuse depuis cinquante-sept ans, l'artiste lui a écrit 16 spectacles... et il continue à être émerveillé par sa partenaire, son sens de la générosité et de l'improvisation.

Elle a demandé aux trois lascars s'ils pouvaient retrouver le voleur

"Chantal est très croyante, explique-t-il au magazine Closer. A Strasbourg, le 14 janvier dernier, elle s'est rendue le matin à la cathédrale. Elle a allumé trois cierges. Pendant qu'elle priait, un type lui a volé sa pochette avec ses cartes de crédit, ses papiers... au cours du spectacle, elle a raconté ce qui venait de lui arriver pendant le tableau où figurent les Pieds nickelés, en demandant aux trois lascars s'ils pouvaient retrouver le voleur. Ca a mis le public en joie !"

Chantal Goya et Jean-Jacques Debout se sont croisés, pour la première fois, en 1964 au mariage d'un ami commun. La jeune femme avait vu débarquer le musicien, sorti de nulle part, vêtu d'un pull marin, entouré d'Eddie Barclay et de Sacha Distel. "Il m'a repérée au loin. Il a traversé le salon. Il est venu s'assoir à côté de moi et il m'a dit 'J'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura deux enfants et vous serez célèbre avant 30 ans. Et vous chanterez à l'opéra'", racontait-elle à Purepeople. Il faut croire qu'il avait vu juste, dans sa boule de cristal...

