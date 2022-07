Chantal Goya en couple : pourquoi fait-elle chambre à part avec Jean-Jacques Debout ?

Interviewée par Purepeople, l'interprète des titres Bécassine et Un lapin avait raconté avec beaucoup d'émotion sa rencontre magique avec Jean-Jacques, qui lui avait alors fait une prédiction des plus troublantes (et des plus justes). "Il m'a repérée au loin. Il a traversé le salon. Il est venu s'asseoir à côté de moi et il m'a dit 'J'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura deux enfants et vous serez célèbre avant 30 ans. Et vous chanterez à l'opéra" s'était-elle souvenue.

Cinquante-six ans après leur union, le couple qui est souvent décrit comme les inventeurs du music-hall est également très équilibré au quotidien. "On a pas du tout les mêmes goûts alors on se complète. On n'a rien en commun. Je n'aime pas ce qu'il mange. La nuit, c'est là où il travaille, où il est inspiré alors que moi j'adore dormir. Mais ça devait se faire comme ça. Notre vie a été, quelque part, guidée." révélait-elle. Une histoire d'amour digne d'un véritable conte de fées.

L'intégralité de l'interview est à retrouver sur le site du Parisien.