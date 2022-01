Chantal Goya : L'incroyable prédiction de Jean-Jacques Debout le jour de leur rencontre (EXCLU)

Leur histoire d'amour a des allures de contes de fées. Et pourtant, quand Chantal Goya évoque son époux Jean-Jacques Debout, elle n'hésite jamais à lui accorder quelques piques. En couple avec l'auteur compositeur et interprète depuis 1964, elle l'aime, à sa manière, depuis 57 ans. Lui le ying, elle le yang, leur équilibre est parfois précaire... mais force est de constater que la recette est un succès ! "Vous savez, moi, je suis quelqu'un de pas très compliqué, explique-t-elle à Purepeople. On a pas du tout les mêmes goûts alors on se complète. On a rien en commun. Je n'aime pas ce qu'il mange. La nuit, c'est là où il travaille, où il est inspiré alors que moi j'adore dormir. Mais ça devait se faire comme ça. Notre vie a été, quelque part, guidée."

Leurs assiettes sont peut-être remplies de manière différente, mais Chantal Goya et Jean-Jacques Debout son aussi complices en 2021 qu'au premier jour. Parents de deux enfants, Clarisse et Jean-Paul, ils viennent de collaborer sur un sublime album de Noël, sorti le 19 novembre 2021, dans lequel la chanteuse reprend des grands classiques, Vive le vent, Mon beau sapin, ainsi que quelques inédits dont Toi mon doudou. Entre ces deux-là, les choses sonnent malgré tout comme une évidence. Et ça, le musicien l'avait pressenti dès leur première rencontre.

On se mariera, on aura deux enfants et vous serez célèbre avant 30 ans

Chantal Goya et Jean-Jacques Debout se sont croisés, pour la première fois, en 1964 au mariage d'un ami commun. La jeune femme avait vu débarquer cet inconnu, à l'époque, en pull marin, entouré d'Eddie Barclay et de Sacha Distel. "Il m'a repérée au loin. Il a traversé le salon. Il est venu s'assoir à côté de moi et il m'a dit 'J'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera, on aura deux enfants et vous serez célèbre avant 30 ans. Et vous chanterez à l'opéra" se souvient-elle. L'avenir lui a donné raison. Le mariage et les enfants ont suivi, de peu, cette entrevue. Quant à l'opéra, Chantal Goya y a chanté tout son spectacle, pour le Noël de Jacques Chirac quand il était à Matignon. Il n'y a pas de hasard...

