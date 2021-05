Eddie Barclay : Fin de vie "ric-rac", divorce houleux... Aveux de son ex-femme Caroline Barclay

Suite à ce divorce, les ex-époux ne se sont pas parlé pendant au moins deux ans. Caroline Barclay précise : "Il fallait que je me loge, que je me lance professionnellement ! Je n'avais rien, même pas de compte en banque. En même temps, je n'ai jamais manqué de rien à ses côtés. Et s'il ne m'avait pas poussée au divorce, je serais certainement restée avec lui. Jusqu'au bout."

Eddie et Caroline Barclay s'étaient mariés le 3 juin 1988 à la maison de Levallois-Perret, dans le département des Hauts-de-Seine. L'organisateur des célèbres soirées blanches est mort le 13 mai 2005 à Boulogne-Billancourt, des suites d'un cancer de la gorge. Caroline a ensuite refait sa vie avec l'industriel Michel Coencas et a eu deux enfants, un garçon et une fille prénommés Vincent et Clara (21 et 19 ans).

Retrouvez l'interview de Caroline Barclay dans le Gala n°1547 du 13 mai 2021.