Chantal Goya : Qui sont Clarisse et Jean-Paul, ses enfants qui "chantent mieux" qu'elle ? (EXCLU)

Les fêtes de Noël seront encore plus magiques en cet hiver 2021. Chantal Goya, fée intemporelle, reine des hymnes pour enfants, s'est frottée au répertoire du bonhomme en rouge en reprenant de grands classiques dans un nouvel album qui sortira le 19 novembre prochain. Mais elle réserve bien des surprises, aux petits comme aux grands, puisque trois inédits seront présents dans la tracklist de Chantal Goya chante Noël. Et un oiseau nous dit que ça va fredonner dans les chaumières, en cette fin d'année !

Chantal Goya pourrait, elle-même, reprendre ses chansons, au coin du feu, avec ses deux enfants. Mariée à Jean-Jacques Debout depuis 55 ans, l'artiste est maman d'un garçon et une fille : Jean-Paul, né en 1966, et Clarisse, née en 1968, qui gravitent aussi dans le domaine artistique. L'un est peintre, l'autre photographe, mais aucun n'a souhaité toucher à la célébrité. "Au début ça les amusait, quand ils étaient petits, qu'on avait besoin d'enfants à la télé, ils venaient mais ils n'ont pas du tout été attirés par le show-business, explique-t-elle à Purepeople. Ils trouvaient que c'était ingrat, bizarre. C'était sympa quand c'était les Carpentier, avec d'autres c'était moins sympa. Et puis il faut dire que comme j'ai commencé en 1977, ils avaient déjà dix ans. Et puis après ça va vite. A 12, 13 ans, on n'est plus dans les histoires de Chantal Goya et de Marie-Rose."

Ils savent tout chanter, même les chansons actuelles

Il semblerait, pourtant, que Chantal Goya puisse céder le flambeau quand elle le souhaitera à certains membres du clan qu'elle a forgé avec Jean-Jacques Debout. "On a les petits-enfants aussi, qui ont 20 ans, 22 ans... et j'étais étonnée parce qu'un jour on a acheté un appareil pour faire un karaoké. Et en fait ils chantent tous très très bien, assure-t-elle. Ils chantent mieux que moi ! Tout le monde fait Dalida, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Johnny Hallyday... ils savent tout chanter, même les chansons actuelles. Et celle qui ne comprend rien, qui est au milieu de tous ça alors qu'elle a fait 40 millions de disques, c'est moi !" Une soirée karaoké avec Chantal Goya, quel plus beau cadeau de Noël ?

