Chantal Goya mariée depuis 54 ans : Jean-Jacques Debout dévoile leurs secrets

Rares sont les couples du show business à pouvoir afficher une telle longévité ! La chanteuse Chantal Goya et son mari, le chanteur et compositeur Jean-Jacques Debout, en sont à cinquante-six années de vie commune. Une prouesse évoquée dans les pages du magazine France Dimanche.

Jean-Jacques Debout, qui a récemment fêté ses 80 ans, s'est donc longuement livré pour le magazine afin de faire le bilan de sa vie et sa carrière. Impossible de ne pas mentionner celle qui est à ses côtés depuis des décennies : Chantal Goya. "La rencontre de ma vie !", dit-il d'entrée de jeu. Et l'artiste de poursuivre : "Je ne me suis jamais ennuyé avec elle. Comme dans tous les couples, on a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble on s'entend très bien. Elle est mon infirmière - moi qui suis souvent mal foutu -, ma mère, mon copain, avec qui je peux évoquer toutes mes bêtises du passé... Et ça la fait toujours rire ! Je suis tombé sur un ange."

Jean-Jacques Debout en a profité pour dévoiler les petits trucs qui font le sel de leur longue relation amoureuse. "Quand on est pas ensemble, on s'appelle tous les jours. On fait aussi chambre à part depuis bien longtemps car moi, je suis insomniaque et j'écris la nuit. Alors que Chantal adore dormir tôt et être tranquille", a-t-il ajouté. "Au début, je trouvais ça étrange, mais je bouge tellement la nuit qu'il m'arrivait de pousser Jean-Jacques hors du lit ! Je m'imagine mal m'en dormir enlacée contre lui, comme de vieux tourtereaux sur une gouttière ! Je conseille à tous les couples, s'ils le peuvent, d'avoir chacun sa chambre", confirmait la chanteuse en 2016.

Totalement amoureux de celle qui lui a donné deux enfants - Jean-Paul (né en 1966) et Clarisse (née en 1968) - Jean-Jacques Debout a ajouté ne "pas concevoir [sa] vie sans elle" et la qualifie de "fée clochette" !

L'interview intégrale de Jean-Jacques Debout est à lire dans France Dimanche, dans les kiosques le 13 mars 2020.