Norbert Tarayre aminci de 14 kilos : son incroyable transformation

Avec son acolyte Bruno Cormerais, Norbert Tarayre est une fois de plus parti à la recherche de La Meilleure Boulangerie de France. Et contrairement aux autres années, il n'a pas pris de poids. Le chef de 39 ans - révélé dans la saison 3 de Top Chef en 2012 - en a même perdu beaucoup ces derniers mois. Invité dans L'Instant de luxe sur Non Stop People, ce lundi 30 septembre 2019, il a évoqué ces kilos en moins.

Tout d'abord, le papa de Gayane (12 ans), Laly (10 ans) et Aliya (6 ans) a dévoilé quel avait été son déclic : "Il y a cinq ans, j'ai décidé de ne plus boire. J'étais un fin amateur de bières, un peu trop. C'était un soir, il faisait chaud et je me suis vu préférer boire un verre de rosé que boire un verre d'eau. Je me suis dit : 'J'arrête.'" Norbert Tarayre a également fait attention à son alimentation et s'est mis sérieusement au sport, avec l'aide d'un coach. Résultat sur sa balance ? Moins 14 kilos ! Une perte de poids qu'il a dévoilée en soulevant son T-shirt et donc, son torse bien plus musclé.

Norbert Tarayre s'était déjà confié sur son nouveau mode de vie à Purepeople, le 12 juillet dernier. À l'époque, il s'était délesté de 12 kilos. "Je suis en mode healthy en ce moment. Ce n'est pas un mode de vie dans lequel je vais rester très longtemps, mais j'avais envie de m'y intéresser un peu. Le matin, je mange un bol d'avoine, que je déteste, deux oeufs sur le plat et un fruit. Le midi, je mange salade et poulet avec des féculents et des légumes. Et le soir, je mange des légumes. J'ai perdu 12 kilos sans avoir aucune carence", nous a-t-il expliqué. Il a également précisé qu'il faisait du sport minimum trois fois par semaine, pendant deux heures.