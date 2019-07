Norbert Tarayre aminci de 12 kilos : le secret de sa perte de poids

Présent lors de la conférence de presse de la saison 7 de La Meilleure Boulangerie de France (M6), vendredi 12 juillet 2019, Norbert s'est confié sur son importante grosse perte de poids. "La première année, j'ai pris 11 kilos. La deuxième j'ai pris 8 kilos. Mais cette année, j'ai décidé de faire attention. J'ai perdu 12 kilos en un mois et demi. Il me reste 6 kilos à perdre. Je fais de la sèche et, après, je ferai de la prise de masse. Ensuite, il faudra stabiliser mon corps. Le corps a une mémoire et il lui faut minimum deux à six mois pour la changer", a confié l'ancien candidat de Top Chef.

S'il a perdu autant de poids, c'est parce qu'il a complètement changé son alimentation et s'est sérieusement mis au sport. Un nouveau mode de vie qu'il s'est efforcé de garder lors du tournage de la dernière saison de La Meilleure boulangerie de France. "Je suis en mode healthy en ce moment. Ce n'est pas un mode de vie dans lequel je vais rester très longtemps, mais j'avais envie de m'y intéresser un peu. Le matin, je mange un bol d'avoine, que je déteste, deux oeufs sur le plat et un fruit. Le midi, je mange salade et poulet avec des féculents et des légumes. Et le soir, je mange des légumes. J'ai perdu 12 kilos sans avoir aucune carence", a expliqué Norbert Tarayre.

Le cuisinier de 38 ans a ensuite expliqué qu'il faisait du sport minimum trois fois par semaine, pendant deux heures. Il commence par faire du fractionné sur un tapis de course, puis enchaîne avec de la musculation, "mais sans machine".

Le monde du healthy intéresse tellement le papa de Gayane (12 ans), Laly (10 ans) et Aliya (6 ans) qu'il songe à créer avec son associé "une petite adresse où on pourrait manger essentiellement des légumes". Affaire à suivre.