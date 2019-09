Virginie Ledoyen et Nathalie Péchalat sensuelles pour une soirée à l'Opéra

Le comédien Stéphane De Groodt, les stylistes Isabel Marant et Haider Ackermann, le mannequin Caroline de Maigret et son compagnon musicien Yarol Poupaud, ainsi qu'Elodie Bouchez, Alma Jodorowsky et Sébastien Tellier ont eux aussi répondu présents. Après un défilé du ballet sur une musique d'Hector Berlioz, puis trois préludes chorégraphiés par Ben Stevenson, l'Opéra de Paris a proposé une nouvelle production pour cette soirée de rentrée : des Variations accompagnées par la musique de Schubert, et pour lesquelles la maison Chanel a habillé les danseurs de costumes fleuris raffinés.