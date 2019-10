Léa Elui, tentée par la chirurgie esthétique ? "J'y ai déjà pensé..."

La vie de Léa Elui et ses belly dances captivent plus de 10 millions de personnes, chaque jour, sur Instagram. La plus suivie des influenceuses françaises ne se livre que rarement dans les médias. Lundi 28 octobre 2019, on a pu en savoir un peu plus sur elle dans les pages du Madame Figaro. À 18 ans, la créatrice de contenu évoque des sujets importants comme l'acceptation de soi ou encore la chirurgie esthétique.

En effet, Instagram pousse à l'autocentrisme, tous se comparant aux autres. De quoi créer des complexes. "J'ai toujours été complexée par mon nez et je le retouchais systématiquement. Mes abonnés l'ont remarqué et m'ont poussé à cesser de le faire. Aujourd'hui, je n'y touche plus du tout !", explique la jeune Savoyarde.

Léa Elui se défend ensuite de toute utilisation plus ou moins discrète de FaceTune. "Je choisis simplement les angles de la caméra qui me mettent le plus en valeur. J'ai déjà pensé à avoir recours à la chirurgie esthétique pour mon nez. Mais je pense qu'avec les valeurs que j'essaie de transmettre, cela n'aurait plus aucun sens. Je ne suis pas parfaite, mais je suis moi !", poursuit-elle.

Sur Instagram, elle a d'ailleurs développé des "anti tuto make-up" dont l'objectif est de s'assumer sans artifices. "À l'inverse des tutoriels de maquillage, je poste des vidéos de moi dans lesquelles je me démaquille et j'applique mes soins. Il y en a même certaines où je montre tous mes boutons d'acné !", décrit Léa Elui. La tendance est aujourd'hui à la déconstruction de ce mythe de l'influenceuse à la vie parfaite. "On se maquille, on fait une centaine d'essais... puis on choisit uniquement la meilleure, on la retouche et on ajoute des effets. C'est très important pour moi de montrer à mes abonnés que ce n'est pas toujours la réalité", conclut-elle.

Retrouvez l'interview de Léa Elui dans le dernier numéro de Madame Figaro, en kiosques ce 28 octobre 2019.