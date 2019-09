Danse avec les stars 2019 : Moundir dévoile sa partenaire

Le 21 septembre 2019, TF1 donnera le coup d'envoi de la saison 10 de Danse avec les stars. De nouvelles personnalités ont accepté de relever le défi et ont d'ores et déjà débuté les répétitions avec leur partenaire. Le 4 septembre dernier, lors de la conférence de presse de l'émission animée par Camille Combal et Karine Ferri, la production a assuré que les couples ne seraient dévoilés que lors du premier prime.

Pourtant, le premier duo a été révélé ce lundi 9 septembre, sur Instagram. Il s'agit de Moundir et Katrina Patchett. L'animateur de W9 et ancien candidat de Koh-Lanta partage en effet l'aventure avec la jolie blonde. Et il n'a pas caché sa joie. "Voilaaaaa les amis @patchettkatrina est ma danseuse, ma complice, mon prof, mon ami... Tellement heureux d'être avec elle et croyez-moi, elle m'en fait baver de folie. Mais il n'y a que dans l'exigence et l'obsession qu'elle fera de moi un homme meilleur en danse et mon approche de la danse ... Alors rendez-vous le 21 septembre en live sur @tf1 sur @dals_tf1 MERCI LA VIE", a-t-il légendé une photo d'eux en salle de répétition.