Danse avec les stars 2019, Jordan Mouillerac évincé: il tacle ses ex-partenaires

Fin août 2019, à moins d'un mois du coup d'envoi de Danse avec les stars 2019 sur TF1, Jordan Mouillerac annonçait sur Instagram sa non-participation au show. Le danseur révélait que sa venue avait été annulée, car sa partenaire n'était plus de la partie. Lors d'une interview accordée au magazine Public, il fait quelques confidences sur son départ et évoque déjà son retour.

"On m'a dit que ce n'était ni un au revoir ni un adieu. On m'a même dit que si, au dernier moment, ils retrouvaient une star, je pourrais participer, mais j'y crois peu, lance Jordan Mouillerac. Et je ne suis pas sûr non plus à 100% qu'une célébrité a annulé... C'est un peu flou."

C'est ainsi que le jeune homme envisage d'ores et déjà un retour l'an prochain, pour la saison 11 du célèbre programme. Mais cette fois, il aimerait une partenaire différente des deux précédentes... Questionné sur son envie de danser avec "une star avec une histoire", Jordan Mouillerac a répondu : "En fait, une star tout court !" Et de s'expliquer : "J'ai adoré Hapsatou Sy et Carla Ginola, mais ce sont une femme et une fille de stars." Rappelons qu'Hapsatou Sy, animatrice, chroniqueuse et businesswoman, est la compagne de Vincent Cerutti, tandis que l'influenceuse et mannequin Carla Ginola est la fille de l'ex-footballeur David Ginola.

Aujourd'hui, le danseur est "toujours en relation" avec les deux jeunes femmes, "en particulier avec Hapsatou qui prend toujours des nouvelles". Mais ce ne sont pas les partenaires de scène qu'il côtoie le plus ! "Je suis devenu ami avec Terence Telle et Camille Lacourt. Finalement, je les ai plus vus que les célébrités avec lesquelles j'ai dansé", conclut-il.

Cette année, loin du parquet de DALS, Jordan Mouillerac va continuer à danser. "Grâce à la notoriété qu'apporte l'émission, on peut ensuite prétendre à des cachets plus importants en solo, confie-t-il. J'ai une troupe de danse dans le Sud-Ouest qui assure pas mal de représentations, mais ce n'est quand même pas aussi évident que si j'étais resté sur TF1."

Rendez-vous dès 21h sur TF1 samedi 21 septembre 2019 pour le lancement de Danse avec les stars saison 10.

L'interview de Jordan Mouillerac est à retrouver en intégralité dans le magazine Public, actuellement en kiosques.