Danse avec les stars 2019 : Hugo Philip a déjà perdu 3 kilos

Candidat de la 10e saison de l'émission "Danse avec les stars", sur TF1, le séduisant Hugo Philip compte bien aller le plus loin possible dans l'aventure. Le mannequin et influenceur de 30 ans se prépare et a déjà perdu 3 kilos.

Thomas Montet

Abonnez-vous à Purepeople sur facebook

En vidéos