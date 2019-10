Danse avec les stars 2019 – Hugo Philip aminci : le montage avant/après

Depuis le 21 septembre 2019, Hugo Philip, le compagnon de l'influenceuse Caroline Receveur, foule le parquet de Danse avec les stars au côté de sa danseuse Candice Pascal. Même s'il est un habitué des salles de sport, le mannequin ne s'attendait sûrement pas à voir sa musculature fondre comme neige au soleil.

Lundi 7 octobre 2019, il dévoile dans ses stories Instagram un comparatif avant/après à ses quelque 600 000 abonnés. En effet, comme il l'indique sur ces photos prises torse nu devant son miroir, il pesait 78 kilos avant l'émission et se trouve actuellement à 71 kilos, soit pas moins de 7 kilos perdus en seulement un mois et demi d'entraînement !

Même s'il conserve un corps d'athlète, le jeune homme de 30 ans, devenu papa d'un petit Marlon (1 an), a ainsi vite été rattrapé par la dure réalité du sport intensif. En effet, comme tous les autres candidats, il enchaîne les répétitions tout au long de la semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce rythme effréné et inhabituel a eu un sacré impact sur son physique. Heureusement, loin de s'en inquiéter, Hugo Philip préfère s'en amuser : "Mes bras et mes épaules sont partis en Norvège", plaisante-t-il en story.

Marchant dans les pas de sa chérie – la belle Caroline avait déjà participé à l'émission en 2016 –, Hugo Philip espère faire au moins aussi bien qu'elle, même s'il doit pour cela perdre encore plus de poids.

