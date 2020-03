Cyril Hanouna absent de TPMP ? Révélation et nouvelle étonnante

Les admirateurs de Cyril Hanouna peuvent être rassurés, leur animateur préféré sera bien à l'antenne lundi 16 mars 2020. Le présentateur (entre autres) de Touche pas à mon poste sur C8 a pris la parole dimanche 15 mars, au soir, pour faire part de sa décision suite à l'évolution de la pandémie de coronavirus.

Alors que, vendredi 13 mars, il avait annoncé qu'il n'y aurait pas de public lors du tournage de son émission, Cyril Hanouna avait inquiété ses fans samedi 14 mars avec le tweet suivant : "Les chéris, je voulais vous laisser un petit message pour vous dire que je pense à vous tous et que je vous envoie des pleins de forces pour garder le moral. J'espère que je ne vais pas être obligé de quitter l'antenne dès lundi mais je fais tout pour être auprès de vous. Je vous aime."

Après une grande réflexion et certainement une grosse logistique mise en place, dimanche soir, Cyril Hanouna a pris la parole et a indiqué : "Mes chéris j'ai donc checké pour prendre les meilleures précautions. Je serai donc bien là avec vous en direct demain dès 17h45 et jusque 21h15 pour vous accompagner. Je ferai le max pour vous divertir et être auprès de vous. On fera l'émission avec caméras automatiques. Je vous aime."