Kim Kardashian, sa fille North déchaînée face aux paparazzi dans un look très remarqué

De l'énergie, North - la fille de Kim Kardashian et Kanye West, née le 15 juin 2013 - n'en manque pas. Ce mardi 2 août, alors qu'elle rentrait, en compagnie de sa mère, de son cours de karaté, la jeune fille s'est beaucoup amusée avec les paparazzi qui rôdaient autour de leur maison à Los Angeles. Une séquence immortalisée en photos. De nombreux clichés sur lesquels on voit l'enfant sourire, rigoler, tirer la langue et danser devant les photographes.

Sa façon à elle de les provoquer, sans doute, tandis que sa mère semblait bien plus agacée par cette visite inattendue, en témoigne son geste déplacé alors qu'elle se trouvait encore à bord du véhicule. Quoiqu'il en soit, ces clichés témoignent de la complicité inéluctable qui émane de la relation entre la fidèle cliente de Balenciaga et sa fille. Leur passion commune pour la mode saute également aux yeux.

Le style avant tout !

En témoigne le look à la fois très décontracté et très stylé de la jeune fille, qui arborait un t-shirt oversize à motif noir, accompagné d'un jean bleu ciel troué et d'une paire de claquettes noires. Sans oublier ses longues tresses très originales. Une allure de rockeuse, qui se complétait parfaitement avec la tenue plus sportswear de sa maman. À noter que ce n'est pas la première fois qu'elles s'affichent côte à côte dans des tenues fringantes.

Le mois dernier, elles étaient photographiées à la sortie d'une voiture, alors qu'elles étaient venues assister à la Fashion Week de Paris. Kim K s'était affichée dans une sublime une tenue vert flashy, composée d'un t-shirt camouflage, d'un legging dont le prix est estimé à 2 300£ ainsi que d'une paire de talons, tandis que North avait opté pour un teddy oversize, des lunettes de soleil assorties, un pantalon large noir ainsi que des chaussures à plateforme. Elle tenait également dans sa main un sac Balenciaga d'une valeur de 1350£ et portait à ses pieds des crocs de la même marque, estimées à 675£.

Le soir même, devant le restaurant Ferdi, mère et fille faisaient crépiter les flashs des photographes dans de nouvelles tenues, toujours très évocatrices de leurs goûts pour la mode. C'est certain qu'une passion commune, bien qu'elles n'aient pas besoin de cela pour s'aimer, ça rapproche !