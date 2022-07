Kim Kardashian dévoile sa nouvelle silhouette en body, pour un dîner avec sa fille North à Paris

Encore une sortie remarquée pour Kim Kardashian ! Accompagnée par sa fille North, née de sa relation avec Kanye West, la jolie brune (devenue blonde) a été aperçue mardi 5 juillet 2022, au soir, à l'entrée du restaurant parisien Ferdi dans une tenue très originale. Elle a en effet opté pour un ensemble Balenciaga d'une valeur de 2 300£, composé d'un body à motif vintage et d'un legging très moulant. Le dos nu, la star de télé-réalité portait également une paire de lunettes de soleil. Ses longs cheveux détachés et son sac à main à fourrure noir sont venus accompagner à merveille cet accoutrement.

Sa perte de poids était donc une fois de plus très visible, alors qu'elle avait été accusée récemment d'avoir abîmé la robe mythique de Marilyn Monroe au Met Gala. Elle avait dû suivre un régime spécial pour pouvoir la mettre. "Je voulais vraiment porter cette robe. C'était vraiment important pour moi. En fait, cela m'a beaucoup appris sur mon mode de vie et ma santé. Et depuis, par la suite, j'ai continué à manger très sainement. J'ai perdu entre 9 et 10 kilos. Je n'essaie pas de perdre du poids, mais j'ai plus d'énergie que jamais. J'ai beaucoup ralenti ma consommation de sucre, de malbouffe aussi (...) J'ai complètement changé mon mode de vie" s'était-elle confiée dans l'émission Today.

Un mauvais souvenir

L'américaine de 41 ans se trouve en France pour assister à la Fashion Week Haute Couture qui se tient toute la semaine. Sublime hier - avant sa sortie nocturne au restaurant Ferdi - dans une tenue flashy, elle a été aperçue ce mercredi 6 juillet au défilé de Balenciaga, une marque qu'elle affectionne tout particulièrement. Robe noire à traîne, décolleté dans le dos... Elle a arpenté les allées du défilé perchée sur des talons hauts, faisant alors crépiter les flashs des photographes.

Son séjour se déroule donc à merveille pour le moment, alors qu'elle gardait un très mauvais souvenir de la capitale depuis son agression dans un hôtel particulier en 2016, où des braqueurs l'avaient menottée dans sa salle de bain avant de repartir les poches remplies de bijoux.