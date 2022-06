Kim Kardashian a-t-elle abîmé la robe de Marilyn Monroe : la vérité dévoilée !

Elle compte bien redorer son image. Kim Kardashian a bien entendu les critiques sur la robe qu'elle portait lors du Met Gala. En réalité, ce n'est pas la précieuse tenue qui lui a attiré les reproches mais plutôt ce qu'elle en a fait. La fameuse robe est, en effet, celle que portait Marilyn Monroe lors de l'anniversaire du président Kennedy. Problème : sur des photos publiées après coup, plusieurs diamants, ainsi qu'une déchirure avaient été observés sur le bas du dos. Alors Kim Kardashian aurait-elle ruiné la précieuse pièce de collection ? Absolument pas d'après la société qui possède la robe !

"Kim Kardashian a été vivement critiquée pour avoir porté la robe de 'Happy Birthday' mais le fait est qu'elle n'a en aucune façon endommagé le vêtement durant le peu de temps qu'il a été porté au gala du Met", a réagi le musée Ripley's, une société collectionneuse d'oeuvre d'art et culturelle (acquéreuse de la robe pour la coquette somme de 4,8 millions de dollars), qui a tenu à mettre les choses au clair. "Un certain nombre de coutures sont tirées et usées. Ce n'est pas surprenant étant donné la délicatesse du matériau. Il y a des plis à l'arrière, près des crochets et des oeillets" ont déclaré les mêmes représentants.

Catégorique, Amanda Joiner, vice-présidente de Ripley's est même montée au créneau pour mettre les choses au clair. "Du bas des marches du Met, où Kim a passé la robe, jusqu'en haut où elle a été restituée, la robe était dans le même état" a-t-elle en effet affirmé. Rappelons que la star avait effectué un régime draconien pour rentrer dans la sublime robe.

L'info était signée Scott Fortner, un célèbre collectionneur et fan de Marilyn Monroe, qui s'était indigné du choix de la société Ripley du choix de faire porter la robe. Lui et l'un de ses amis avaient d'ailleurs publié une série de photos montrant plusieurs défauts sur la robe. "Autant pour garder 'l'intégrité de la robe et la conservation', ça valait le coup ?" s'interrogeait la communauté du collectionneur.