Kim Kardashian a-t-elle triché au Met Gala 2022 ? La robe de Marilyn Monroe fait polémique...

Si la robe que portait Blake Lively lors du Met Gala 2022 a cassé Internet, elle n'est naturellement pas la seule à avoir marqué les esprits lors de cette soirée. Ainsi, on se souviendra de l'hommage de Kylie Jenner à son ami Virgil Abloh, avec une robe de mariée contemporaine dessinée par ce dernier, mais aussi de Kim Kardashian, transformée pour l'occasion en Marilyn Monroe. Un coup d'éclat empreint néanmoins de polémiques. Après avoir été pointée du doigt pour son régime drastique et ses déclarations participant à la "promotion de normes corporelles malsaines", les tabloïds révèlent désormais de la triche en coulisses...

Kim Kardashian portait-elle vraiment la robe emblématique de Marilyn Monroe à ce Met Gala 2022 ? Alors oui, mais pas tout le temps. À en croire les informations de TMZ, si c'est bel et bien la robe de l'icône américaine que l'ancienne épouse de Kanye West arborait sur le tapis rouge lors des photos officielles, c'est bel et bien une réplique dans laquelle elle s'est ensuite glissée pour le reste de la soirée à l'intérieur. Lors des essayages, tout ne se serait pas très bien passé entre la star et le musée, car elle ne rentrait pas dans la robe. La robe datant de 60 ans, les tissus et coutures sont très fragiles, et Ripley's Believe It or Not!, qui a géré l'essayage, a préféré alors ne pas prendre de risque.

La robe n'était pas fermée... entièrement !

Mais la compagne de Pete Davidson a la tête dure et est revenue un mois plus tard, ses 7 kilos en moins, déterminée. Mais elle n'aurait apparement pas réussi à la fermer entièrement lors de son arrivée sur le tapis rouge, comme rapporté par le Mail Online , ce mercredi 4 mai. Elle a donc laissé ouverte celle-ci, couvrant son dos avec un châle de fourrure blanche. Et c'est donc ensuite une réplique que Kim Kardashian portait pour le reste de l'évènement du Met Gala 2022, en intérieur. Un subterfuge réussi. Ripley's a-t-il encaissé des frais de location pour la robe de Marilyn Monroe ? Non, mais la mère de famille aurait fait deux dons à des organisations de la région d'Orlando, au nom du musée. Quant à la robe, elle sera de nouveau exposée à partir du Memorial Day, au Ripley's Hollywood.