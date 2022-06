Kim Kardashian a-t-elle massacré la robe de Marilyn Monroe ? Des photos déchaînent les critiques

En portant une robe de Marilyn Monroe, Kim Kardashian devait s'attendre à ce que cela fasse parler. Mais peut-être pas aussi longtemps. Au Met Gala 2022, la soeur de Kourtney et Khloe Kardashian s'est transformée pour l'occasion en Marilyn Monroe, en arborant la robe que l'icône portait pour chanter "Joyeux anniversaire" au président John F. Kennedy, en 1962. Depuis ce moment, la star américaine enchaîne les polémiques. Après avoir déchaîné les critiques après avoir révélé avoir subi un régime drastique pour rentrer dans la robe, cette fois-ci on lui reproche de l'avoir abîmée.

Quelques semaines plus tard, la Toile s'enflamme autour d'une photo de la robe prétendument exposée chez Ripley's Believe It or Not!, et des "cristaux manquants", et d'autres "laissés suspendus à un fil". Des images prises à l'emplacement du musée à Hollywood le 12 juin, selon le récit de l'historien et collectionneur Scott Fortner. "Autant pour garder 'l'intégrité de la robe et la conservation', ça valait le coup ?'", commente un internaute en se moquant du musée. En mai dernier, l'établissement assurait que l'état de la robe avait clairement été leur priorité à tel point que Kim Kardashian a seulement porté la tenue lors de son arrivée puisque c'est une réplique qu'elle a ensuite enfilé pour le reste de la soirée. "Un grand soin a été apporté à la préservation de ce morceau d'histoire de la culture pop. Avec la contribution des conservateurs de vêtements, des évaluateurs et des archivistes, l'état du vêtement était la priorité absolue. Croyez-le ou non! aucune modification ne devait être apportée à la robe et Kim s'est même changée en réplique après le tapis rouge !⁠", avait fait savoir la communication de Ripley.