Tristan Thompson, père pour la 3e fois ? L'ex de Khloé Kardashian traîné en justice par une femme !

Le basketteur et ancien compagnon de Khloé Kardashian, Tristan Thompson, est poursuivi en justice par Marlee Nichols, son ex-coach personnelle et amie. La jeune femme serait enceinte du trentenaire avec qui elle aurait eu une relation amoureuse qui aurait duré 5 mois...

Arrivant au terme de sa grossesse, Marlee Nichols demande à ce que Tristan Thompson reconnaisse son bébé et assume ses responsabilités. Ce dernier reconnaît bien avoir eu une relation sexuelle avec Marlee Nichols le soir de ses 30 ans dans une chambre d'hôtel au Texas, alors qu'il était encore en couple avec Khloé Kardashian, mais il réfute catégoriquement avoir été en couple durant 5 mois avec son ancienne coach.

Dans les documents judiciaires rendus public par le DailyMail, le Canadien raconte en détails la nuit de son anniversaire et dit bien qu'il s'agit de la seule fois où il aurait couché avec Marlee Nichols. "Quand nous sommes arrivés dans ma chambre d'hôtel, nous avons immédiatement eu des rapports sexuels (...) Nous n'avons pas bu et la plaignante n'était pas ivre. Après que nous ayons eu des rapports sexuels, elle m'a spécifiquement demandé si elle pouvait passer la nuit parce que c'était mon anniversaire. Je lui ai dit que je devais me lever tôt le matin, mais elle a dit que ce n'était pas un problème pour elle. Après avoir eu des rapports sexuels, nous sommes allés nous coucher".

Tristan Thompson a lancé une requête pour limiter le montant de la pension alimentaire. Marlee Nichols demande également le remboursement de ses soins de grossesse et d'accouchement. Un test de paternité sera effectué dès la naissance du bébé, qui était prévue pour le 3 décembre.

Si les faits s'avèrent vrais, il s'agira du troisième enfant et du deuxième garçon de Tristan Thompson, connu pour être un grand amateur de femmes. Le joueur de NBA est déjà papa de Prince, 5 ans, né de son union avec la mannequin Jordan Craig et True, 3 ans qu'il a eu avec Khloé Kardashian. On ne compte plus le nombre d'affaires d'infidélités du basketteur, qui a tout de même été pardonné par la mère de sa fille...