Diaporama Tristan Thompson, père pour la 3e fois ? L'ex de Khloé Kardashian traîné en justice par une femme !

Khloé Kardashian et Tristan Thompson se sont retrouvés. Les deux ex étaient de sortie avec leur fille True.

Exclusif - Khloé Kardashian et Tristan Thompson se retrouvent pour accompagner leur fille True à un cours de danse dans le quartier de Calabasas à Los Angeles. Le 17 août 2021

Khloé Kardashian (enceinte) et Tristan Thompson sur une photo publiée sur Instagram en janvier 2018

6 / 13

Khloe Kardashian a dit que Tristan Thompson a essayé de l'embrasser avant la fête d'anniversaire de leur fille True, avant de fondre en larmes lors de l'émission "Keeping Up with The Kardashians". Le 8 septembre 2019.