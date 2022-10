Zac Efron méconnaissable : muscles immenses, coupe au bol... l'acteur complètement transformé

Les transformations physiques, on peut dire que c'est son dada. Mince, dessiné, musclé, visage transformé, cheveux bruns ou blonds... en l'espace de quelques années, le public a eu droit aux cinquantes nuances de Zac Efron. Sauf une. Après avoir incarné le basketteur Troy Bolton, le tueur en série Ted Bundy, entre autres, le comédien s'attaque aujourd'hui au lutteur Kevin Von Erich - Jack Adkisson de son vrai nom - dans le nouveau film de Sean Durkin, The Iron Claw. Le lundi 24 octobre 2022, l'acteur de 35 ans a été aperçu entre deux scènes, tournées en Louisiane, et on peut l'assurer : il est tout juste reconnaissable.

Dans The Iron Claw, Zac Efron donne la réplique à Lily James, Harris Dickinson - Triangle of Sadness - et Jeremy Allen. Pour coller à son personnage, l'ancienne star de la saga High School Musical a fait du sport... beaucoup de sport. Photographié sur le plateau de tournage, l'ex de Vanessa Hudgens est apparu, avec une très impressionnante musculature, le corps simplement recouvert d'une petite serviette de bain de couleur bleue. Côté coiffure, il a également changé en adoptant une curieuse coupe au bol.