Zac Efron métamorphosé par la chirurgie esthétique ? Révélations sur ce qui a modifié son visage...

"Oui ! Je ressemblais à un écureuil quand je me suis fait retirer mes dents de sagesse", confirme une internaute en commentaire. "Peut-être que c'est parce qu'il a pris du poids ? Les corps de certaines personnes changent complètement quand ils grossissent...", s'interroge une autre. Le nouveau célibataire Zac Efron compte des fans irréductibles, qui le complimentent envers et contre tout. Une admiratrice ajoute : "Depuis 2006, cet homme est devenu plus sexy au fil des années".

Le héros de High School Musical, désormais âgé de 33 ans, a toujours eu des rapports conflictuels avec son image. Plusieurs de ses rôles lui ont requis d'adopter une musculature très développée, ainsi qu'une rigueur alimentaire et sportive parfois très toxique. Zac possède désormais un dad bod, terme qualifiant les corps de pères de famille un peu bedonnants.

"Je suis trop heureux de manger des féculents à nouveau. J'ai passé des années sans en manger. Quand j'ai tourné Baywatch : Alerte à Malibu, je n'en ai pas mangé pendant genre, six mois... J'en ai presque perdu mon esprit. Nos corps en ont besoin... J'ai réalisé en finissant ce film que je ne voulais plus jamais être comme ça. Vraiment. C'était si dur", s'était-il souvenu en 2017 dans les pages du magazine Men's Health.