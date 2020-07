Zac Efron transformé : fini les abdos bronzés, place aux poils et au "dad bod"

Jeune premier à la mèche lissée avec Vanessa Hudgens dans High School Musical, Californien musclé et déjanté avec Seth Rogen dans Nos pires voisins, star de comédie musicale avec Hugh Jackman dans The Greatest Showman, puis ambassadeur écolo... Zac Efron est décidément passé maître dans l'art des transformations physiques, en "seulement" quinze ans de carrière sur grands et petits écrans. Mais l'acteur l'a lui-même expliqué dans l'émission The Hot Ones, en avril dernier : les tablettes de chocolat façon bodybuildeur, non merci.

"C'était en fait un moment très important de faire Alerte à Malibu parce que j'ai réalisé en finissant ce film que je ne voulais plus jamais être comme ça. Vraiment. C'était si dur, avait-il expliqué. Vous avez des choses sous votre peau qui vous inquiètent comme l'eau, qui transforme vos six abdos en quatre. De la merd* comme ça... C'est juste stupide (...). Je vais bien. Prenez soin de votre coeur, de votre cerveau, et vous êtes bien."