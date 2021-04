Zac Efron célibataire et "heurté" : pourquoi il a quitté Vanessa Valladares

Parfois, il arrive que les célébrités tombent amoureuses de parfaits inconnus. Si leurs différences sont souvent enrichissantes, c'est aussi ce qui les sépare. Zac Efron semble être tombé sur une personne dotée de mauvaises intentions. Il y a dix mois, il rencontrait Vanessa Valladares, une serveuse du General Store & Cafe de Byron Bay, lors de son voyage en Australie pour sa série Netflix, Down to Earth.

L'acteur inoubliable de High School Musical aurait mis un terme à cette relation naissante à cause du choix carriériste de sa compagne. D'après les informations du Daily Mail datées du 21 avril 2021, Zac Efron aurait "découvert qu'elle allait être au casting d'une nouvelle télé-réalité controversée". Il la soupçonnerait d'utiliser sa notoriété et leur relation à des fins professionnelles.

Au mois d'avril, il a donc appris que Vanessa Valladares était la nouvelle recrue du programme Byron Baes. Des habitants de ce lieu à la biodiversité exceptionnelle étaient furieux d'apprendre qu'une production Netflix d'une si grande envergure allait possiblement détériorer leur petit coin de paradis.

Toujours d'après le Daily Mail, Zac et Vanessa ont bel et bien "rompu à 100%". "Il était une personne honnête et sincère, avec les pieds sur terre. Je suis certain que la goutte d'eau a été de voir qu'elle allait possiblement intégrer Byron Baes et les rumeurs qui disaient qu'il l'aurait peut-être aidée à faire partie du casting", poursuit cet insider resté anonyme. Véritablement "heurté" par ces rumeurs, Zac Efron aurait préféré mettre un terme à son idylle. "Il a vraiment les pieds sur terre, il est très humble", ajoute une autre source.

La télé-réalité Byron Baes est censée suivre la vie de plusieurs influenceurs originaires de Byron Bay. Le maire, Simon Richardson, a déjà exprimé son mécontentement au sujet du tournage, dénonçant une "fausse émission" qui pourrait endommager la réputation de la ville et fragiliser l'économie locale.