Zac Efron à nouveau célibataire : sa chérie serveuse et lui ont rompu

Vraisemblablement, Zac Efron finira l'année 2020 célibataire ! L'acteur et sa petite amie Vanessa Valladares ont rompu. Ils avaient pourtant envisagé de s'installer ensemble, en Australie.

La triste (ou heureuse, pour les admiratrices de Zac) nouvelle est signée The Sun. Le tabloïd britannique révèle que Zac Efron et Vanessa Valladares ont mis un terme à leur relation, à cause de la distance. Le couple avait posé ses valises à Byron Bay, en Australie, au mois de juillet. L'ancien héros de High School Musical s'est ensuite envolé pour la ville d'Adélaïde, pour le tournage d'un nouveau film. Confiné sur place, Zac n'a pas pu retourner auprès de sa compagne, malgré toute sa volonté. Son visa de travail n'aurait pas pu justifier un retour à Byron Bay.

"Le travail de Zac et la distance imposée leur a coûté cher. Leurs amis espèrent qu'ils se réconcilient, mais on dirait que leur relation était plus une romance de vacances qu'autre chose", a confié une source restée anonyme au Sun. Pourtant, Zac Efron et Vanessa Valladares envisageaient d'acheter une maison et de s'y installer ensemble.