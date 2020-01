Zac Efron en couple avec Halston Sage ? "Ils sont amoureux..."

À peine célibataire, Zac Efron serait déjà recasé avec une autre. Mercredi 29 janvier 2020, le site américain Us Weekly a confirmé la rupture de l'acteur américain avec la nageuse olympique Sarah Bro, d'origine danoise. Après plus d'un an à deux, "leur relation ne fonctionnait plus", a appris une source restée anonyme.

Nos confrères révèlent au passage que l'acteur de Extremely wicked, shockingly evil and vile (Netflix) serait de nouveau en couple avec une autre femme. Il s'agirait de l'actrice américaine Halston Sage, âgée de 26 ans. Ensemble, ils avaient déjà partagé l'affiche du film Nos pires voisins, en 2014. Zac Efron et la comédienne seraient engagés dans "une sérieuse relation de couple". D'après une source proche des acteurs, ils seraient même "tombés amoureux".

"Ils ont passé les vacances de fin d'année tous les deux, notamment une partie à Santa Barbara", a poursuivi cette même source. Pour rappel, Halston et Zac ont déjà été en couple par le passé, d'avril à juillet 2014, quasiment au moment de la sortie du film Nos pires voisins. Une nouvelle évidemment pas confirmée, ni infirmée, par les principaux intéressés.

Par le passé, Zac Efron a vécu une belle histoire d'amour avec la créatrice de mode Sami Miro pendant deux ans, avant de se séparer en 2016. Depuis, l'acteur musclé n'avait pas connu de relation sérieuse. De son côté, Halston Sage était en couple avec Charlie Puth, après avoir vécu une histoire d'un an avec Seth MacFarlane, le créateur d'American Dad, de vingt ans son aîné. On lui a prêté également une idylle avec Chord Overstreet, qu'on a vu dans la série Glee.