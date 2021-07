Zac Efron et Vanessa Hudgens séparés : les vraies raisons de leur rupture

Ce soir, M6 diffuse le film Baywatch : Alerte à Malibu, la comédie de Seth Gordon qui met en scène Dwayne Johnson et Zac Efron, dans la peau de célèbres sauveteurs au maillot rouge. Pour l'occasion, retour sur l'histoire d'amour qui a marqué les adolescents des années 2000 : celle de Vanessa Hudgens et de Zac Efron. Les deux jeunes acteurs se rencontrent sur le plateau de High School Musical en 2006, dans lequel ils interprètent respectivement Gabriella Montez et Troy Bolton. Les comédiens jouent les amoureux et ne tardent pas à tomber sous le charme l'un de l'autre dans la vraie vie !

Très médiatisé, du fait de leur popularité grandissante auprès du jeune public, le couple formé par Zac Efron et Vanessa Hudgens ne dure malheureusement pas. Après cinq ans d'amour, les stars se séparent en 2010. Et ce n'est quand 2015 que les fans de la trilogie connaissent la véritable raison de cette rupture !

Au New York Times, Vanessa Hudgens confiait : "Je suis passée par une phase où j'étais devenue vraiment méchante parce que je n'en pouvais plus. Les filles lui couraient après et je leur lançais des regards assassins. Puis j'ai compris que je n'y étais pas du tout."



Aujourd'hui, l'artiste de 32 ans, co-fondatrice de Caliwaters, une marque d'eau de cactus et de Know Beauty, une marque de cosmétiques, a tourné la page ! En couple avec Cole Tucker, un joueur de baseball, elle semble couler des jours heureux. Vanessa Hudgens est restée très proches de certains de ses anciens camarades, comme Ashley Tisdale. Quant à Zac Efron, 33 ans, il a sa propre émission sur Netflix, Down to Earth (Les Pieds sur Terre), à travers laquelle il parcourt différents pays pour faire découvrir aux spectateurs des modes de vie qui respectent l'environnement. Côté coeur, le bellâtre est célibataire depuis sa rupture avec Vanessa Valladares, en avril dernier.