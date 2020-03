Jazz fait le buzz en s'affichant complice avec l'ex-BFF de Kylie Jenner

Voilà une amitié qu'on n'avait pas vue venir ! En début de semaine, Jazz a créé le buzz sur Instagram. La jolie brune a dévoilé une série de clichés où elle apparaît en compagnie de Jordyn Woods, qui n'est autre que l'ancienne meilleure amie de Kylie Jenner. Une véritable star aux yeux des internautes, qui se sont étonnés de la voir aussi complice avec la maman de Chelsea et Cayden. "Attention ça rigole plus !!", "Je suis choquée", "Dites-moi que je rêve ohlala", "La meuf c'était la pote de Kylie et là c'est devenu la pote de Jazz", "Tu régales", se sont-ils extasiés en masse en commentaires.

Mais à en croire un abonné bien informé, les deux jeunes femmes se seraient simplement rencontrées au moment où Jordyn Woods était de passage aux Émirats arabes unis pour un nouveau projet. Et ce projet n'est autre que le tournage du clip de Dadju. En effet, le rappeur aurait craqué pour l'Américaine de 22 ans et lui aurait fait confiance pour tenir le rôle principal dans son clip vidéo. Récemment, ils s'affichaient ensemble en soirée, de quoi lancer quelques rumeurs de couple. Mais Dadju n'est pas un coeur à prendre puisqu'il est marié et papa de deux enfants.



Quoi qu'il en soit, Jordyn Woods semble avoir la cote en France, plus que dans son pays natal en tout cas où elle est devenue persona non grata depuis sa brouille avec Kylie Jenner. La jeune femme avait été bannie de la famille Kardashian après avoir batifolé avec le basketteur Tristan Thompson, qui était alors en couple avec la soeur de Kylie, Khloe Kardashian, et père de leur fille True... Depuis Jordyn Woods poursuit de son côté sa carrière de mannequin et se fait de nouveaux amis en chemin...