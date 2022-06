Khloé Kardashian très moulée dans une robe en latex, elle copie sa soeur Kim !

C'est une sortie très remarquée pour Khloé Kardashian, qui s'est affichée, jeudi 2 juin à West Hollywood dans une robe moulante en latex. Une tenue qui vous est familière ? C'est normal, puisqu'elle a été portée à de nombreuse reprises par sa grande soeur Kim, et ce depuis de longues années. Cette pièce réalisée par le créateur Atsuko Kudo avait fait le tour du monde à l'époque.

Elle vient donc d'être remise au goût du jour hier soir par sa petite soeur Khloé, qui s'est affichée dans ce sublime vêtement en compagnie de sa mère Kris Jenner et de sa soeur Kendall Jenner. Une sortie entre filles, au restaurant Craig's, notamment fréquenté par de grandes personnalités comme Paris Hilton ou encore Katy Perry. Juste avant ce dîner, Khloé Kardashian avait été aperçue au lancement de la marque de son ami Andrew Fitzsimons. Et ce, déjà dans cet accoutrement.

La famille Kardashian de retour !

Pour compléter cette magnifique robe, Khloé Kardashian portait une paire de talons transparents, en plus d'un sac Fendi assorti à sa robe. Le tout accompagné d'une paire de lunettes de soleil. Ses longs cheveux blonds étaient balayés sur le côté, de façon à faire ressortir sa boucle d'oreille. C'est dans un look beaucoup plus traditionnel que sa soeur Kendall s'est montrée, avec notamment une veste en cuir vintage jaune, un jean classique et une paire de mocassins noirs. Leur mère était parée d'un très beau costume noir signé Gucci, accompagné d'un joli sac à main rouge vif. Kim Kardashian quant à elle n'était pas de la partie, elle qui a récemment déclaré être prête à tout pour rester jeune. Kourtney, qui s'est mariée en Italie avec le batteur Travis Barker, il y a quelques jours, était également absente.

La famille Kardashian, adorée aux États-Unis, est notamment à retrouver sur la plateforme Hulu à travers une nouvelle série axée sur leur vie familiale, amoureuse, et professionnelle. L'émission a débuté le 14 avril dernier, moins d'un an après que la famille ait décidé de mettre un terme à 'L'Incroyable Famille Kardashian", le feuilleton qui avait mis la lumière sur Kim et ses soeurs.