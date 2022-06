Kim Kardashian est (vraiment) prête à tout pour rester jeune !

A 41 ans, Kim Kardashian est très certainement l'une des belles femmes du monde. Toutes les femmes lui envient sa silhouette sexy, sa chevelure canon et son teint magnifique. En parlant de beauté, la compagne de Pete Davidson a lancé ce mercredi 1er juin sa gamme de produits pour la peau, SKKN by Kim : "un rituel de soin rajeunissant composé de neuf produits que j'ai développé du début à la fin, comme l'a expliqué Kim Kardashian sur son compte Instagram. J'ai crée cette ligne pour que chacun puisse se sentir en confiance dans sa peau, et j'ai hâte de pouvoir enfin la partager avec vous", a-t-elle ajouté en précisant qu'elle a "eu le privilège d'apprendre sur la peau et les soins de la peau au fil des ans auprès des meilleurs dermatologues et esthéticiennes du monde". Par le passé, la mère de quatre enfants (North, Saint, Psalm et Chicago), avait créé sa propre marque de maquillage (KKW Beauty) et de parfum (KKW Fragrance).

Kim Kardashian pourrait manger du caca

Mais la beauté, c'est aussi quelque-chose qui s'entretient. Et Kim Kardashian, qui tient énormément à garder cette même apparence pendant longtemps, serait prête à faire quelque-chose de pas très sexy, c'est-à-dire, manger des excréments. C'est ce qu'elle a confié au New York Times : "Je vais essayer n'importe quoi. Si vous me disiez que je devais littéralement manger du caca tous les jours et que j'aurais l'air plus jeune, je le ferais peut-être."

Sur Twitter, les propos de Kim Kardashian ont indigné la toile avec des commentaires comme : "Elle donne des idées à ses ennemies", "C'est sale" ou encore "Je n'avais pas besoin de savoir ça". Lors du Met Gala qui s'est tenu en mai 2022, la femme de 41 ans avait déjà été la risée de critiques suite à ses propos sur son régime drastique qui lui avait fait perdre 7 kilos : "Je portais une combinaison de sauna deux fois par jour, je courrais sur le tapis roulant, j'avais supprimé complètement tout le sucre et tous les glucides, et je ne mangeais que des légumes et des protéines", avait-t-elle alors déclaré.