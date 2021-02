Dadju, Gims, Amel Bent... Réunis pour un concert virtuel à l'Olympia

"Ça fait un bail la scène", constate Dadju sur Instagram ! Le chanteur l'a retrouvée le week-end dernier, en compagnie de son grand frère Gims, Amel Bent et Vitaa. Ils se sont produits en concert virtuel, dans la salle mythique de l'Olympia.

Dadju, Gims, Amel Bent, Vitaa, Slimane et Franglish étaient à l'affiche de la "New Live Experience" samedi 6 février 2021. Le concert a eu lieu à l'Olympia, dans le 9e arrondissement de Paris, et était diffusé en direct sur Canal+. En coulisses, tous se sont entretenus avec Bernard Montiel pour une petite interview avant de monter sur scène.

Tous de noir vêtus, Amel Bent, Vitaa et Slimane avaient opté pour des tenues sobres et discrètes. Tout le contraire du "Prince Dadj", solaire dans un pull à col roulé jaune Christian Dior (collection printemps-été 2021, conçue en collaboration avec l'artiste ghanéen Amoako Boafo).

Chapeau sur la tête et lunettes de soleil sur le nez, comme son grand frère Gims, Dadju a régalé les téléspectateurs en interprétant ses plus grands tubes, dont ceux de la réédition de son dernier album, Poison ou Antidote (Edition Miel Book).