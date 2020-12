Dadju ancien SDF : des années de galère, Gims l'a pris sous son aile

"Ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis bling. C'est justifié, je viens de loin", avait confié Gims à Paris Match, sur son amour pour le luxe. Son petit frère Dadju a lui aussi connu une adolescente chaotique, qu'il raconte au même magazine. Le chanteur révèle avoir été sans domicile pendant plus d'un an.

Paris Match sacre Dadju "nouveau roi de la sape" ! Le chanteur de 29 ans et créateur de la marque Username a parlé mode dans le nouveau numéro de l'hebdomadaire. À la question "devenir designer, c'était un rêve d'enfant ?", il répond avoir eu des ambitions bien plus modestes : "avoir de l'argent pour sortir de la galère."

Le lundi, un foyer, le mardi un hôtel, et puis la rue...

"J'ai grandi dans le 93, à Romainville, avec ma mère et mon petit frère. Un jour, on a été expulsés de chez nous et on s'est retrouvés à la rue. Le lundi un foyer, le mardi un hôtel, et puis la rue pendant un an et demi. C'est l'école qui m'a sauvé la vie, explique Dadju à Paris Match. Quand ma conseillère d'éducation a appris que j'étais SDF, elle a fait des collectes dans mon établissement. Elle me donnait un peu d'argent pour pouvoir manger. J'avais 13 ans et j'ai découvert la solidarité, l'entraide. C'est grâce à elle que nous avons obtenu un appartement."

Dans son interview, "Monsieur Miel" (le surnom de Dadju) évoque également ses retrouvailles avec son célèbre grand frère : "En 2002, je vois Gims sur YouTube. C'était un choc. On a pas la même mère et on s'est perdus de vue pendant des années..."