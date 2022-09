Nicola Sirkis papa : il dévoile une rare photo de son fils Jules, prêt pour la rentrée

Pour tout parent qui a un ou plusieurs enfants scolarisés, la date du 1er septembre est un grand jour ! Le leader d'Indochine Nicola Sirkis en fait partie, lui qui est père de trois enfants.

Âgé de 62 ans, le chanteur a ainsi publié une photo de l'un d'entre eux sur le chemin de l'école. On remarquera le cartable classique et élégant recouvert de patchs de l'univers du retrogaming. Affublé d'une casquette, l'enfant est de dos, son père préservant sans surprise le visage de sa progéniture comme à son habitude. Papa de trois enfants : Théa (née en 2001), Alice-Tom (en 2008) et Jules (2016), il a dévoilé sur le cliché le petit dernier âgé de 6 ans. Le garçon est né de ses ses amours avec une ancienne graphiste du groupe Indochine.