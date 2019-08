Nicola Sirkis : Rare photo de ses jeunes enfants à la plage

Après avoir bouclé, en juin dernier, la tournée triomphale 13 Tour, les membres du groupe Indochine ont bien mérité un peu de repos. Le leader de la formation, Nicola Sirkis, a donc pris la direction de la mer avec ses enfants et a partagé une photo de cette escapade sur Twitter.

Sur son compte suivi par 309 000 abonnés, le chanteur a posté une très rare photo de lui avec ses deux cadets – issus de deux relations différentes – à la plage, profitant du soleil et des joies de la mer. Nicolas Sirkis est le papa de trois enfants : Théa (17 ans, née de sa relation terminée avec la musicienne Gwenaëlle Bouchet), Alice-Tom (10 ans) et Jules (3 ans). Le chanteur de 60 ans, qui a décidé de rester au blond platine depuis sa petite folie capillaire, a bien raison de profiter au maximum de ses fils puisqu'ils ne vont pas tarder à prendre le chemin des classes...

Artiste capable d'électriser des foules immenses, Nicola Sirkis est aussi dans sa vie intime un père impliqué et appliqué. "Mon quotidien ressemble à celui d'un père qui va chercher ses enfants à l'école. (...) Quand je suis avec ma fille, Théa, il y a du boulot : éteindre la télé quand il faut, faire les courses. Mais je ne sors presque pas. Je vis plutôt en ermite", confessait-il en 2014 au journal Le Parisien. Et l'interprète des tubes J'ai demandé à la lune, Tes yeux noirs ou encore 3 nuits par semaine d'ajouter qu'il a mis en garde ses enfants, notamment l'aînée qui est désormais au lycée, sur le fait qu'ils puissent être harcelés en raison de sa célébrité. "Je l'ai quand même prévenue qu'elle pouvait trouver des choses horribles sur son père sur internet. Mais ma fille n'est absolument pas fan de moi. Je lui dis : 'Je suis un père cool, tu as vu le métier que je fais.' Elle me répond : 'Pfff... je m'en fous.'", ajoutait-il.