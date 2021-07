Laurence Boccolini remplace Nagui : " Je ne me préoccupe pas du tout de ce qu'on dit de moi"

Après les récents adieux de Nagui qui était aux commandes de Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place, jeudi 22 juillet 2021, l'animateur a fait en sorte de présenter sa nouvelle remplaçante, Laurence Boccolini : "Elle sera comme un poisson dans l'eau dans cette émission. Je t'embrasse ma Lolo, plein de bonnes vibrations." Un vrai défi pour l'ancienne présentatrice du Maillon faible qui ne s'est pas sentie si à l'aise que ça. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, dimanche 25 juillet, cette dernière s'est épanchée sur ce challenge.

Avant de prendre véritablement la présentation de l'émission le 9 août prochain, Laurence Boccolini s'est confiée sur ses impressions dans les colonnes de Télé-Loisirs. Car remplacer la figure emblématique d'une émission pendant plus d'une quinzaine d'années n'est pas une tâche facile : "C'est toujours compliqué de se glisser dans un format qui a été incarné pendant quinze ans par un autre animateur" a-t-elle relaté au magazine. Et de continuer sur les potentielles critiques dont elle peut être victime : "Des gens trouveront que je suis moins bonne que Nagui, d'autres m'apprécieront... C'est le jeu, je ne me préoccupe pas du tout de ce qu'on dit de moi" a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "À moi d'arriver à mettre ma patte et ma personnalité pour que le public aime ce changement." Présentatrice hors pair de nombreuses émissions par le passé, il ne fait aucun doute que Laurence Boccolini fera indubitablement l'affaire.

Nagui soutenu par Jean-Luc Reichmann

Mais alors que Nagui a affronté Jean-Luc Reichmann durant de nombreuses années sur la même tranche horaire, ce dernier a ressenti un véritable déchirement lorsqu'il a appris le départ du présentateur de Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place. Sur son compte Instagram, jeudi 22 juillet, Jean-Luc Reichmann n'a pas omis de partager son soutien à son ancien rival. "Plus de 30 ans de complicité depuis 'Que le Meilleur Gagne !'... Compétition, exigence et respect ont toujours été un moteur face à toi. Tout le monde veut prendre ta place, mais pour moi, personne ne te remplacera NAG", a-t-il écrit. Reste à voir s'il en dira autant concernant Laurence Boccolini. Réponse le 9 août prochain...