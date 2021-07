Nagui quitte Tout le monde veut prendre sa place : Jean-Luc Reichmann le regrette déjà

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Après quinze ans de bons et loyaux services, Nagui a pris la décision d'arrêter de présenter Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Un véritable déchirement pour les téléspectateurs mais aussi... pour Jean-Luc Reichmann ! En effet, après la diffusion de la dernière émission de son rival du midi ce jeudi 22 juillet 2021, l'animateur des 12 coups de midi (TF1) s'est saisi de son compte Instagram pour lui adresser un message très touchant.

"Plus de 30 ans de complicité depuis 'Que le Meilleur Gagne !'... Compétition, exigence et respect ont toujours été un moteur face à toi. Tout le monde veut prendre ta place, mais pour moi, personne ne te remplacera NAG", a écrit Jean-Luc Reichmann, déjà empreint de nostalgie, en partageant au passage une photo de lui et Nagui tout sourire et en train de s'offrir une accolade.