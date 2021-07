Tout le monde veut prendre sa place : Nagui fait ses adieux, Laurence Boccolini encensée

Nagui a crée la surprise au mois d'avril dernier en annonçant son choix d'arrêter la présentation de Tout le monde veut prendre sa place (France 2) au bout de quinze ans de service. Il avait expliqué au Parisien qu'il s'agissait d'une décision mûrement réfléchie "par envie de changer". Ce jeudi 22 juillet 2021 était donc diffusé le dernier numéro de l'animateur qui a adressé un touchant message d'adieux.

"La dernière finale que je vais vous présenter ! Alors je dirais simplement un truc : merci à toutes celles et tous ceux qui ne sont pas là parce qu'en 15 ans il y a eu beaucoup de passage dans cette émission, donc merci à toutes celles et tous ceux qui ont été là depuis le début de cette histoire. Je ne sais pas ce que j'ai pu apporter à cette émission, en tout cas, elle m'a apporté beaucoup ! Je ne l'oublie pas...", a-t-il déclaré avant de lancer la finale.

Nagui a par la suite eu le droit à un émouvant montage de la part de ses équipes retraçant toutes ses belles années passées à animer Tout le monde veut prendre sa place. "Ce qui est bien c'est de finir avec des rires, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant ces 15 années, grâce à vous !", a-t-il réagi le sourire aux lèvres.

L'animateur n'a également pas manqué de saluer celle qui va lui succéder à compter du 9 août prochain, à savoir Laurence Boccolini : "J'embrasse Laurence, que j'aime d'amour et qui va s'occuper de vous, vous divertir, vous amuser. Elle va s'occuper également des champions et elle sera comme un poisson dans l'eau dans cette émission, je t'embrasse ma Lolo... plein de bonnes vibrations et je souhaite beaucoup de bonheur à tous ceux qui ont travaillé et continueront sur Tout le monde veut prendre sa place !". Enfin, Nagui a rendu l'antenne avec un ultime "Ciao Ciao Ciao"...