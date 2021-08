Diaporama Fabrice Luchini triomphe à Ramatuelle devant Nagui et sa femme Mélanie

4 / 21

Exclusif - Fabrice Luchini, Bernard Murat et Daniel Benoin - Représentation du spectacle "Des écrivains parlent d'argent" lors du Festival de Ramatuelle, France, le 7 août 2021. Les textes de Zola, Marx, Péguy, Céline, Freud, Victor Hugo… sont conviés par Fabrice Luchini pour évoquer et nous faire réfléchir à l’Argent non pas d’un point de vue économiste, mais des rives de la littérature, de la philosophie, de la psychologie. Le spectacle où se mêle des retentissements musicaux, joue aussi sur les éléments biographiques Fabrice met en scène son double, le sur-anxieux qui suite à la crise de 2008 éprouve des angoisses par rapport à son propre Argent, en harpagon qu’il n’est pas. Luchini scénarise sa vie et cabotine pour mieux créer une sorte de palier de décompression entre le rire que provoque son cheminement personnel et le lyrisme de Péguy, les théories de Marx, le génie de Céline et la psychanalyse Freudienne. Sacha Guitry écrit à propos de l’art d’être acteur, "Une phrase, c’est avant tout un état à atteindre", Fabrice Luchini ne joue pas il est cet état et nous transmet sa passion des textes. En plaçant l’argent au centre du théâtre, il fait ainsi avec talent, fraterniser les impossibilités. © Cyril Bruneau/Festival de Ramatuelle/Bestimage

