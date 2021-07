Mélanie Page : Sa ressemblance physique avec la femme de Louis Bertignac fascine les internautes

Certaines personnes passent leur vie à trouver leur sosie, mais ce n'est clairement pas le cas de Mélanie Page. La compagne de Nagui, avec qui elle a assisté aux matchs des Bleus ces dernières semaines, est une actrice que l'on voit de plus en plus. Si Nagui n'hésite jamais à parler d'elle dans les médias ou dans ses émissions, il arrive tout de même que le couple fusionnel profite de quelques moments pour aller voir leurs amis.

C'est ce qui est arrivé hier puisque Mélanie Page a rendu visite à sa grande copine, Laetitia Brichet, qui n'est autre que la compagne de Louis Bertignac. Si les deux femmes ont lié une belle amitié, elles partagent surtout une ressemblance physique qui pourrait faire d'elles des soeurs jumelles sans problème ! C'est Laetitia qui a posté une belle photo sur son compte Instagram, où les deux femmes prennent la pose en compagnie du fils de cette dernière, le petit Jack. "Retrouvailles", écrit-elle en l'accompagnant de trois coeurs bleus.

Les deux amies, toutes souriantes, se ressemblent comme deux gouttes d'eau ! Cheveux blonds et coupe identique, des yeux bleus et une dentition avancée, on croirait voir des jumelles. Des similitudes qui amusent beaucoup les abonnés de Laetitia. "C'est vrai que l'on dirait deux jumelles", "Cette ressemblance est quand même dingue" ou encore "Ça alors c' est fou cette ressemblance...", autant de commentaires pointant les physiques quasiment identiques des deux femmes.