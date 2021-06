Le Club des Invincibles : Nagui prend la défense de sa femme Mélanie Page après sa victoire

Samedi 5 juin 2021, Nagui a animé un tout nouveau divertissement sur France 2 intitulé Le Club des Invincibles. Le but : dix personnalités étaient amenées à se mesurer à quatre recordmans des jeux télé, Romain et Paul issus des 12 coups de midi et Sandrine et Marie-Christine, gagnantes de Tout le monde veut prendre sa place. La femme de l'animateur, Mélanie Page, a participé à la compétition et a franchi chaque étape avec brio. La comédienne a même réalisé un sans faute au moment d'affronter seule le quatuor sur la thématique de Charlie Chaplin. En plus de connaître chacune des réponses sur le bout des doigts, Mélanie Page agrémentait celles-ci d'anecdotes sur l'idole du cinéma muet. Elle a donc tout naturellement remporté haut la main cette manche.

De quoi rendre très fier son mari Nagui. L'animateur a profité de sa victoire pour mettre les choses au clair avec les téléspectateurs et ainsi éviter les critiques : Mélanie Page n'a bénéficié d'aucun favoritisme. "Cela me fait plaisir, sincèrement ! Par contre, on connaît évidemment ceux qui n'ont pas de vie, qui ne font rien d'autre que d'aller sur Internet et balancer du venin... Je rappelle que je vous emm... en prie !", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Si jamais on m'avait accusé de quoi que ce soit, comme d'avoir donné les réponses à ma femme, sachez qu'elle en avait que nous n'avions pas. Je vous laisse réfléchir à ça. Vous avez deux heures on ramassera les copies après !"

Mélanie Page s'est assurément surpassée pour la grande première du Club des Invincibles, malgré sa grosse chute en plateau, puisqu'elle a décroché la place de la grande gagnante après une finale face à Bruno Guillon et Thomas Isle. En jouant pour l'association La Voix de l'enfant, elle a remporté 21 667 euros.