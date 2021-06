Mélanie Page attaquée sur son physique : la femme de Nagui recadre un "hater fidèle"

Mélanie Page est la bonne copine que tout le monde rêverait d'avoir. Sidonie Bonnec peut donc s'estimer chanceuse de la compter dans son entourage. Et pour cause, jeudi 10 juin 2021, l'épouse de Nagui lui a fait le cadeau de promouvoir avec la bonne humeur qu'on lui connaît son livre Naturel, qu'elle a coécrit avec Marie Drucker.

Mélanie Page a en effet profité de sa pause sur le tournage de Tout le monde à son mot à dire (France 2) pour prendre quelques photos avec la collègue d'Olivier Minne, l'ouvrage en main. "Entre deux tournages de @tlmasmad que fait-on avec ma copine @sidoniebonnec ? Rien de mieux qu'une saine lecture.... Vous aussi lisez Naturel, ça va vous simplifier la vie !", a-t-elle conseillé. Une publication qui a presque fait l'unanimité.

Un internaute s'est en revanche arrêté sur le physique de Mélanie Page et lui a adressé un tacle gratuit et peu élégant. "C'est quoi ces gencives ?", a-t-il glissé dans le fil de commentaires. Ni une, ni deux, la maman de trois enfants lui a répondu très intelligemment et même avec une pointe d'humour. "Et voici le retour de mon 'hater' fidèle... Au moins vous êtes constant dans votre humeur et dans vos cibles vous... Allez ! Bonne soirée à vous et bon courage surtout... Votre vie ne doit pas être heureuse tous les jours pour avoir autant envie de critiquer les autres...", a-t-elle écrit. Reste à espérer que ce follower malveillant s'abstiendra à l'avenir d'offrir ce genre de sortie publique.